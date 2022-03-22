إعلام إسرائيلي: مقتل 4 أشخاص في عملية طعن ودهس

ارتفع عدد قتلى عملية الطعن التي وقعت في مدينة بئر السبع، في وقت سابق الثلاثاء، إلى 4 إسرائيليين، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن شخصا وصل قرب الساعة 16:10 بالتوقيت المحلي (14:10تغ) إلى محطة وقود في شارع الخليل، في مدينة بئر السبع وطعن امرأة بسكين كانت بحوزته.

وأضافت إن المنفذ واصل طريقه إلى مركز تجاري، ودهس بسيارته سائق دراجة كهربائية، وتوجّه إلى مركز تجاري آخر قريب، ونزل من سيارته، وطعن رجلا وامرأة.

وتابع بيان الشرطة إن مواطنين كانوا في المكان أطلقوا النار نحو المنفذ، و"قاموا بتحييده"، دون تفاصيل إضافية حول حالته الصحية.

ولم يوضح بيان الشرطة، عدد قتلى الحادث.

لكنّ وسائل إعلام عبرية، من بينها قناة (كان) الرسمية وصحيفة "يديعوت أحرونوت" (خاصة) قالت إن 4 أشخاص قُتلوا.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ منفذ عملية الطعن، هو معتقل أمني سابق، يدعى محمد أبو القيعان، من سكان بلدة حورة في النقب، وقد أفرج عنه حديثًا.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شخصين يُطلقان النار على المنفذ.

وقالت منظمة "زكاه" لخدمات الإسعاف (رسمية)، على حسابها في تويتر، إن المنفذ فارق الحياة، لكنّ السلطات لم تؤكد ذلك في بيان رسمي.

وبحسب شهود عيان تحدثوا لوكالة الأناضول فقد اقتحمت قوات إسرائيلية، منزل منفذ العملية.

بدوره، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، "تقييمًا أمنيًا بشأن عملية الطعن".

وقال بينيت، بحسب بيان صدر عن مكتبه وصل وكالة الأناضول: "لقد أجريت الآن تقييمًا للوضع وتشاورت مع وزير الأمن الداخلي ومفوض الشرطة في أعقاب الهجوم".

من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني أنّ التقديرات الأمنية في إسرائيل، لم تتوقع حدوث عملية كهذه في منطقة النقب، حيث أنّ التركيز كُلّه كان على مدينة القدس ومناطق الضفة الغربية.

من جانبه، علّق زعيم المعارضة في إسرائيل، بنيامين نتنياهو على عملية الطعن، قائلا: "أدعو (رئيس الحكومة نفتالي) بينيت و(وزير الخارجية يائير) لابيد لتجاهل أي اعتبارات سياسية والاهتمام الفوري باعتقال الإرهابيين واستعادة الأمن لسكان بئر السبع والجنوب".

واستنكر قادة عرب، في البرلمان الإسرائيلي الحادث.

وقال أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، في بيان أصدره، وصل وكالة الأناضول: "قرأتُ بصدمة عن الحادث الإجرامي في بئر السبع؛ العنف ليس طريقنا وعلينا إدانته بكل قوتنا؛ قلبي يخاطب أهالي القتلى في أوقاتهم الصعبة، وأرسل أطيب تمنياتي للجرحى".

أما رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، فأدان الحادث، بحسب القناة الإسرائيلية (12)، حيث وصفه بـ"الاعتداء الإجرامي"، وقدّم "تعازيه لأسر القتلى.