بايدن يجدد هجومه على بوتين بوصفه "مجرم حرب"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن القوات الروسية تمنع وصول المساعدات الإنسانية للاجئين الأوكرانيين، فيما جدد هجومه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوصفه "مجرم حرب".

وأضاف بايدن، في تصريحات أعقبت لقائه نظيره البولندي أندريه دودا في مدينة رزيشو القريبة من الحدود مع أوكرانيا، أن "الشعب الأوكراني أظهر صلابة مدهشة في مواجهة التدخل العسكري الروسي"، بحسب موقع الحرة الأمريكي.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً: "القوات الروسية تمنع وصول المساعدات الإنسانية لآلاف المحتاجين إليها في أوكرانيا".

كما دعا "المجتمع الإنساني أن يلعب دورا أساسيا في مساعدة اللاجئين".

ووجه الرئيس الأمريكي انتقادا لاذعا للرئيس الروسي بالقول: "نرى الجرائم التي يقودها مجرم حرب في أوكرانيا".

ومن المتوقع أن يلقي بايدن السبت كلمة في حديقة القلعة الملكية في بولندا، بحسب مراسل الأناضول.

من جهته، قال دودا إن "وجود الرئيس بايدن هنا في بولندا يعكس التزام واشنطن بالأمن والاستقرار العالميين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إتمام المرحلة الأولى من العملية العسكرية المستمرة منذ شهر في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".