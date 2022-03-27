مقتل شخصين وإصابة 3 بإطلاق نار شمالي إسرائيل

قتل إسرائيليان وأصيب 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية، الأحد، في إطلاق نار بمدينة الخضيرة، شماليّ البلاد، في حين تمّ "تحييد" منفذيه، الإثنين.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية، أكدت فيه مقتل اثنين، وإصابة 3 من عناصرها.

وقالت الشرطة "أطلق شخصان النار على قوة من الشرطة في شارع هربرت صموئيل بمدينة الخضيرة، ونتيجة لإطلاق النار تم إقرار وفاتين من المارة، وإصابة 3 من عناصر الشرطة".

وأضاف البيان "قوة سرية من حرس الحدود كانت بالمكان، وقامت بالرد السريع وبعد وقت قصير من تبادل إطلاق النار تمكنت من تحييد مطلقي النار (اثنان)".

وأشار البيان أنه "تم نقل المصابين إلى مركز (هيليل يافي) الطبي في الخضيرة".

ولم تذكر الشرطة معلومات عن هوية منفذي العملية، ولا دوافعهما، لكن تقديرات أمنية إسرائيلية، تشير إلى أنّهما "فلسطينيان يعيشان في إسرائيل"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة).

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن الحادث أسفر عن إصابة اثنين من عناصرها، وأنه "تم تحييد منفذيه"، دون أن تذكر عددهم.سيارة