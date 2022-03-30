محمود عباس يدين مقتل مدنيين إسرائيليين

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقتل 5 مدنيين إسرائيليين، بعملية إطلاق نار وقعت، الثلاثاء، بمدينة "بني براك" قرب تل أبيب (وسط).

جاء ذلك في تعقيب من الرئيس الفلسطيني، مساء الثلاثاء، على العملية بحسب ما نشرت الوكالة الرسمية "وفا".

وقال عباس إن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع".

وأضاف "نسعى جميعًا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصًا أننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية."

وحذّر الرئيس عباس "من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردّات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم".

وأشار إلى أن "دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة".

ومساء الثلاثاء، قُتل 5 إسرائيليين في إطلاق نار بمدينة "بني براك"، بحسب إعلام رسمي.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إيلي ليفي إن شخصا يقود دراجة نارية أطلق النار على المدنيين فقتل خمسة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضافت الصحيفة أن منفذ العملية قُتل في مكان الهجوم، فيما جرى اعتقال آخر ويشتبه بوجود ثالث تبحث عنه الشرطة.

وبحسب قناة "كان" العبرية الرسمية، فإن منفذ الهجوم هو ضياء حمارشة (27 عاما) من بلدة يعبد قرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مقيم بشكل غير قانوني وكان مسجونا سابقا في إسرائيل.

وهذا هو ثالث هجوم خلال أسبوع في مدن إسرائيلية داخل الخط الأخضر (أراضي 1948).

وفي 22 مارس/ آذار الجاري، أدت عملية دهس وطعن في مدينة بئر السبع (جنوب) إلى مقتل 4 إسرائيليين، فيما قُتل شرطيان إسرائيليان في إطلاق نار بمدينة الخضيرة الأحد.