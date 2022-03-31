الأمم المتحدة تطلق أكبر مناشدة لها لجمع أموال لمساعدة أفغانستان

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات، بدعم من بريطانيا وألمانيا وقطر، أكبر مناشدة له على الإطلاق للحصول على أموال لدولة واحدة على أمل جمع 4.4 مليار دولار لمساعدة أفغانستان، في دعوة طموحة إلى مساعدة البلد الفقير الذي خضع من جديد لحكم حركة طالبان في وقت ينصب فيه الكثير من اهتمام العالم على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال مارتن غريفيث، الذي يرأس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قبل حملة التعهد الخميس "أوكرانيا لها أهمية بالغة، لكن أفغانستان، كما تعلمون، تناشد روحنا من أجل الالتزام والإخلاص. بعبارات بسيطة، البرنامج الإنساني الذي نناشد من أجله هو برنامج لإنقاذ الأرواح".

وبعد أقل من عام على إطاحة مقاتلي طالبان بالحكومة المدعومة دوليا، تتهاوى أفغانستان في ظل أزمة إنسانية منهكة واقتصاد يتدهور بشكل حاد.

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 23 مليون شخص يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي.

وأشار غريفيث للصحفيين الأربعاء أن "الاقتصاد (الأفغاني) أضعف من أن يحافظ على حياة الناس العاديين، النساء والرجال والأطفال".

وأضاف "في ظل هذه الظروف الرهيبة، نطلب من الجهات المانحة اليوم تمويل أكبر مناشدة إنسانية على الإطلاق لدولة واحدة. ندعو إلى جمع 4.4 مليار دولار لمساعدة شعب أفغانستان، في أسوأ أوقاتهم، لهذا العام".

وتابع قائلا "ليس لدي شك في أننا لن نحقق هدف 4.4 مليار دولار غدا، لكننا سنعمل على ذلك".