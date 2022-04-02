باكستان تجدد دعوتها لوقف إطلاق نار فوري بأوكرانيا

أعربت باكستان، السبت، عن قلقها البالغ حيال الحرب بين روسيا أوكرانيا، مجددة دعوتها لوقف إطلاق نار فوري بين البلدين.

جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة "جيو نيوز" المحلية عن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، في كلمة ألقاها باجتماع حوار أمن إسلام أباد.

وحول علاقات بلاده مع روسيا، قال الجنرال الباكستاني إن بلاده كانت تتمتع بعلاقات باردة لفترة طويلة لأسباب عديدة؛ لكن في الآونة الأخيرة حدثت بعض التطورات الإيجابية في هذا الصدد.

وأضاف: "للأسف، الغزو الروسي مؤسف للغاية حيث قتل الآلاف من الناس، وأصبح الملايين لاجئين ودمرت نصف أوكرانيا"، مشددًا على ضرورة معالجة القضية "على الفور".

وتابع الجنرال باجوا "لقد دعت باكستان باستمرار إلى وقف فوري لإطلاق النار (...) نحن ندعم الحوار الفوري بين جميع الأطراف لإيجاد حل دائم للصراع"، مشيرًا إلى المساعدة الإنسانية المرسلة إلى أوكرانيا من باكستان.

كما اعتبر أن "استمرار النزاع أو توسعه في أوكرانيا لن يخدم مصلحة أي جانب وخاصة البلدان النامية التي ستستمر في مواجهة التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للصراع - وهو صراع يمكن أن يخرج عن السيطرة بسهولة".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".