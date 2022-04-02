روسيا مهددة الغرب: مستقبل محطة الفضاء الدولية بات على المحك

قال رئيس برنامج الفضاء الروسي إن مستقبل محطة الفضاء الدولية بات على المحك بعد تخلف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ووكالات الفضاء الكندية عن الموعد النهائي لتلبية المطالب الروسية برفع العقوبات عن الشركات والمعدات الروسية.

صرح ديمتري روغوزين، رئيس روسكوزموس، للصحفيين، السبت، بأن الوكالة الحكومية تعد تقريرا عن آفاق التعاون الدولي في المحطة، لتقديمه إلى السلطات الفيدرالية "بعد أن أنهت وكالة روسكوزموس تحليلها".

أشار روغوزين في مقابلة مع التلفاز الروسي الرسمي إلى أن العقوبات الغربية، التي يسبق بعضها العمليات العسكرية الروسية الحالية في أوكرانيا، يمكن أن تعطل عمل المركبات الفضائية الروسية التي تخدم محطة الفضاء الدولية برحلات شحن. كما ترسل روسيا بعثات مأهولة إلى المحطة الفضائية.

وشدد على أن الشركاء الغربيين يحتاجون إلى المحطة الفضائية و"لا يمكنهم إدارتها بدون روسيا، لأنه لا يمكن لأحد غيرنا إيصال الوقود إلى المحطة".

وأضاف روغوزين أن "محركات سفن الشحن الروسية هي الوحيدة القادرة على تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية، والحفاظ عليها في مأمن من الحطام الفضائي".

وأعلن روغوزين في وقت لاحق اليوم السبت عبر تطبيق تليغرام أنه تلقى ردودا من نظرائه الغربيين الذي تعهدوا بتعزيز "التعاون بشأن محطة الفضاء الدولية وعملياتها".

وأكد مجددا أن "استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية وغيرها من المشاريع (الفضائية) المشتركة لا يمكن تحقيقها إلا بالرفع الكامل وغير المشروط" للعقوبات، التي وصفها بـ "غير القانونية".