إسرائيل تعفو عن سجين أوكراني كي يحارب مع بلاده

أصدر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء الإثنين، عفوا عن سجين أوكراني، كي يشارك في الحرب التي تخوضها بلاده ضد روسيا.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن هرتسوغ وفي لفتة "استثنائية"، أصدر عفوا عن السجين الأوكراني الذي طالب بالعودة إلى بلاده لمساعدتها في الحرب.

وأضافت: "استجاب الرئيس لطلب السجين الأوكراني بعد أن أيدت وزارة العدل الإفراج عنه في ضوء المبررات الإنسانية غير العادية".

ويأتي الإفراج عن السجين قبل عام من انتهاء مدة محكوميته بالسجن لسبع سنوات، بعدما عثر في حقيبة كان يحملها عام 2017 على بضعة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين.

واشترط الرئيس الإسرائيلي توقيع العفو على السجين الأوكراني، بعودته إلى بلاده، وهو ما يفترض أن يحدث الأسبوع المقبل، بحسب المصدر ذاته.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".