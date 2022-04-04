بريطانيا: بوتين وجيشه يرتكبون "جرائم حرب" في أوكرانيا

أدانت الحكومة البريطانية، الإثنين، القتل "الهمجي" للمدنيين من قبل روسيا في أوكرانيا، قائلة إن هذا يدل على أن الرئيس فلاديمير بوتين وجيشه يرتكبون "جرائم حرب" هناك.

وقال ماكس بلين، المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن الجثث التي عُثر عليها في مناطق استُعيدت مؤخرًا من روسيا أظهرت أن الهجمات التي ارتكبت ضد المدنيين الأبرياء شنيعة، وهي دليل آخر على أن بوتين وجيشه يرتكبون ما يبدو أنه جرائم حرب في أوكرانيا".

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبعض القادة الغربيين روسيا بارتكاب إبادة جماعية.

وذكر بلين أن "وجهة نظر رئيس الوزراء هي أن بوتين قد تجاوز عتبة الهمجية منذ بعض الوقت"، مستدركا أن المحكمة وحدها هي التي يمكنها تقرير ماذا كانت العمليات الروسية ترقى إلى مستوى إبادة جماعية".

وتحث بريطانيا الحلفاء الغربيين على فرض عقوبات أكثر صرامة من أجل "تصعيد" الضغط على روسيا، بما في ذلك قطعها بالكامل عن نظام المدفوعات الدولي "سويفت".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.