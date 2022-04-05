غوتيريش يدين الهجوم الذي استهدف بعثة "مونسكو" في الكونغو الديمقراطية

أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجوم الذي وقع الثلاثاء على قوات بعثة تحقيق الاستقرار (مونسكو) في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل أحد حفظة السلام النيباليين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المسؤول الأممي: "يدين الأمين العام بشدة هجوم اليوم على حفظة السلام العاملين في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار (مونسكو) في مقاطعة إيتوري، بجمهورية الكونغو الديمقراطية".

وأضاف: "وقع هذا الهجوم من قبل أعضاء مشتبه بهم في مليشيا كوديكو (التعاون من أجل تنمية الكونغو) مما أسفر عن مقتل أحد حفظة السلام النيباليين".

وتابع: "يعرب الأمين العام عن أعمق تعازيه لأسرة جندي حفظ السلام، وكذلك لحكومة وشعب نيبال ويشير إلى أن الهجمات على حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة قد تشكل جريمة حرب".

وزاد: "يدعو الأمين العام السلطات الكونغولية إلى التحقيق في هذا الحادث وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة على وجه السرعة".

وأكمل: "كما يؤكد الأمين العام من جديد أن الأمم المتحدة، من خلال ممثله الخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ستواصل دعم حكومة وشعب الكونغو في جهودهما لإحلال السلام والاستقرار في شرق البلاد".

ويعود الوجود الأممي في الكونغو الديمقراطية إلى نحو عقدين من الزمن، وتتألف القوة الأممية في البلد الواقع وسط إفريقيا من نحو 19 ألف عنصر مكلفين بتعقّب المجموعات المسلحة الكونغولية والمتمردين الأجانب الناشطين شرقي البلد على وجه الخصوص.