بعد احتجازهم لـ9 سنوات.. أستراليا تفرج عن مجموعة من اللاجئين

أفرجت السلطات الأسترالية عن 20 من طالبي اللجوء بعد أن أمضوا 9 سنوات في الحجز وفق ما أعلنت هيئة حقوقية.

وقال مركز موارد طالبي اللجوء (ASRC)، وهو منظمة حقوقية محلية، في بيان الخميس، إن "السلطات أفرجت عن حوالي 20 لاجئًا من مراكز الإقامة المؤقتة، في أنحاء البلاد".

وأضاف البيان أن "هؤلاء اللاجئين سيحصلون على تأشيرات مؤقتة تسمح لهم بالبقاء مؤقتًا في أستراليا".

وأشارت المنظمة أن "هناك حوالي 10 لاجئين آخرين، ما زالوا محتجزين في مراكز الاحتجاز منذ تسع سنوات".

وتابعت: "لم تقدم الحكومة الأسترالية أي سبب لاحتجاز الأشخاص العشرة المتبقين رغماً عنهم".

من جانبها، قالت جانا فافيرو، مديرة قسم الحملات في المنظمة: "أخيرًا، بعد تسع سنوات، يُمنح اللاجئون الحرية التي يستحقونها، يجب إطلاق سراح جميع المتبقين على الفور".

وبحسب وسائل إعلام محلية، أفرجت السلطات الأسترالية عن ما يقرب من 230 لاجئًا من مراكز الاحتجاز، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020.

إلان أن بعض اللاجئين أصيبوا بأمراض مختلفة بسبب فترة الاحتجاز الطويلة، بما في ذلك القلق النفسي والسكري وضغط الدم، وفق إعلام محلي.