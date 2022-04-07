مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين بإطلاق نار في تل أبيب

قتل إسرائيليان، وأصيب آخرون، مساء الخميس، جراء إطلاق نار وقع في مدينة تل أبيب، وسط إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) إنّ إطلاق النار وقع بشارع "ديزنغوف" في تل أبيب وأسفر عن مقتل شخصين، وإصابة آخرين.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام عبرية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة)، أنّ هناك 8 إصابات على الأقل، بالإضافة إلى القتيلين.

وذكرت قناة (كان) الرسمية أنّ طائرات تابعة للسلطات الإسرائيلية تشارك بعمليات البحث عن منفذي الهجوم.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة)؛ طالبت الشرطة السكان في مدينة تل أبيب، بعدم مغادرة منازلهم، حتى إعلان السيطرة على الحادث.