أول مهمة فضائية خاصة بالكامل تصل بأمان إلى محطة الفضاء الدولية

وصلت أول مهمة فضائية خاصة بالكامل السبت إلى محطة الفضاء الدولية حيث سيمضي المشاركون فيها فترة تزيد قليلا عن أسبوع.

وتتألف المهمة من ثلاثة رجال أعمال ورائد فضاء سابق على متن صاروخ تابع لشركة "سبيس اكس".

وبابتسامات علت وجوههم وبإبهام مرفوع، خرج قائد مهمة "ايه اكس-1" الأميركي الإسباني مايكل لوبيز-أليغريا وزملاؤه الكندي مارك باثي والأميركي لاري كونور والإسرائيلي إيتان ستيبي، واحداً تلو الآخر ببزاتهم الزرقاء والسوداء من كبسولة "دراغون" المصنوعة من "سبيس إكس".

ورحب بهم أعضاء طاقم محطة الفضاء الدولية بالعناق.

وأبدى لاري كونور "السرور والتشرّف" بالمشاركة في التجربة، لكنه قال إنه يدرك أيضا حجم "المسؤولية" الملقاة على هذه المهمة الأولى المكونة من "مدنيين"، استعدادا لـ"أسبوع حافل من البحث".

ويعمل لوبيز أليغريا، رائد الفضاء السابق في "ناسا" البالغ 63 عاما، حاليا في شركة "أكسيوم" التي تنظم الرحلة. وسبق له أن زار محطة الفضاء الدولية في الماضي.

ودفع كل من أعضاء الطاقم الثلاثة الآخرين عشرات ملايين الدولارات لكل منهم للإفادة من هذه التجربة. ويشغل دور الطيار، الأميركي لاري كونور الذي يرأس شركة عقارية.

أما الكندي مارك باثي فهو رئيس شركة استثمارية، فيما الطيار السابق إيتان ستيبي هو مؤسس مشارك لصندوق استثماري.

وتوجه رواد مبتدئون سابقا إلى محطة الفضاء الدولية، خصوصا في العقد الأول من القرن الحالي.

والعام الماضي، أرسلت روسيا طاقم تصوير سينمائي إلى هذه المحطة المدارية، ثم نقلت مليارديرا يابانيا إليها. لكن أفراد طواقم هذه المهمات انتقلوا بواسطة صواريخ سويوز برفقة رواد فضاء محترفين.

هذه المرة، تنظم شركة "أكسيوم سبايس" الرحلة بالتعاون مع "سبيس إكس" و"ناسا" التي تتقاضى أموالا مقابل استخدام محطتها.

ولهؤلاء الرجال الأربعة برنامج حافل، مع حوالى 25 تجربة علمية تتعلق بالشيخوخة وصحة القلب أو حتى الخلايا الجذعية.

وتوصلت شركة "أكسيوم سبيس" إلى اتفاق على تسيير أربع مهمات مع "سبيس إكس"، وأعطت "ناسا" موافقة مبدئية رسمية على مهمة ثانية تحمل اسم Ax-2.

بالنسبة لـ"أكسيوم سبيس"، تمثل هذه المهمة خطوة أولى نحو تحقيق هدف طموح يتمثل في بناء محطة فضائية خاصة بها.