الاتحاد الأوروبي: مصدومون من قتل الجيش الإسرائيلي لسيدة فلسطينية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته من قتل الجيش الإسرائيلي لسيدة فلسطينية بالرصاص جنوبي الضفة الغربية المحتلة الأحد.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان عبر "تويتر" الأحد: "مصدومون من مقتل سيدة فلسطينية على يد قوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من بيت لحم، خالص تعازينا لأسرتها".

وأكد أن "مثل هذا الاستخدام المفرط للقوة المميتة ضد مدني أعزل هو أمر غير مقبول".

وطالب الاتحاد بـ"التحقيق في هذا الحادث على وجه السرعة وتقديم الجناة إلى العدالة (المحاكمة)".

وقتل جنود إسرائيليون غادة سباتين (47 عاما) بالرصاص عند مدخل بلدتها حوسان بمحافظة بيت لحم.

وأفادت وكالة الأناضول بأن الضحية أرملة وأم لستة أطفال وتعاني صعوبة في الرؤية.

ولم تكن الضحية تشكل أي تهديد للجيش الإسرائيلي، إذ نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر في الجيش إنه لم يُعثر بحوزتها على سكين ولا ذخيرة.

وينتهج الجيش الإسرائيلي سياسة "يد خفيفة على الزناد" ضد الفلسطينيين، أي يطلق عليهم النار دون تريث ولا مبرر معتبر، وهو ما أسقط عشرات الشهداء.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، عبر بيان في وقت سابق، أن "إعدام" قوات الاحتلال غادة سباتين "جريمة ضد الإنسانية"، ودعت إلى تدخل دولي لحماية الفلسطينيين تحت الاحتلال.