الأمم المتحدة "منزعجة" من ارتفاع عدد الضحايا بالأراضي الفلسطينية

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، عن انزعاجه من تزايد أعداد الضحايا بما في ذلك النساء والأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا إسرائيل بأقصى درجات ضبط النفس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وتصاعدت حدة التوتر خلال الأسبوع الماضي، بعد سلسلة هجمات شنها فلسطينيون في إسرائيل.

واستشهدت الأحد امرأة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي، بينما قتلت قوات الأمن الإسرائيلية السبت 3 فلسطينيين قرب جنين.

وتعليقا على ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم غوتيريش: "يتابع الأمين العام بقلق بالغ تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل".

وأضاف أن الأمين العام "منزعج من العدد المتزايد من الضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال، ويكرر أن الأطفال يجب ألا يكونوا أبدًا هدفًا للعنف أو عرضة للأذى".

وتابع: "يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام القوة المميتة فقط كملاذ أخير عندما يكون ذلك أمرًا لا مفر منه من أجل حماية الأرواح".

وأكد الأمين العام ،بحسب متحدثه الرسمي أنه "سيواصل العمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع".