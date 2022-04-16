بيلا حديد تتهم إنستاغرام بتقييد وصولها بسبب تضامنها مع فلسطين

أكدت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد في بيان لها أن منصة الوسائط الاجتماعية "إنستغرام" تفرض رقابة أو "تحظر جزئيا الظهور" على قصصها عندما تنشر عن الصراع في فلسطين.

وكتبت بيلا حديد: "لقد منعني "إنستغرام" من النشر - إلى حد كبير- فقط إذا كانت تتعلق الصور والفيديوهات بفلسطين"، وتابعت "عندما أنشر عن فلسطين، يتم حظري في الـ"shadow banned" وهو حظر ظهور جزئي للمتابعين على الفور ويقل عدد متابعي قصصي ومنشوراتي نحو مليون شخص".

وأضافت، كونك "محظورًا في الظل" يعني أن ظهورك على منصة وسائط اجتماعية معينة قد تم تقييده، ولا يمكن لأحد سواك ومتابعيك المباشرين رؤية منشوراتك.

وكانت حديد، أدانت انتهاكات الجيش الإسرائيلي بحق المصلين في المسجد الأقصى بالقدس.

جاء ذلك من خلال نشر حديد العديد من الصور والفيديوهات عبر خاصية "الستوري" بحسابها الشخصي على "إنستغرام".

وقالت بيلا حديد: إن "مايفعله الجنود الإسرائيليون في المسجد الأقصى، بمنتصف الصلاة، وفي شهر رمضان المبارك، لا يفعله إلا المُختلون عقلياً"، مضيفة: "لن أسمح لأي شخص بأن يبرّر أفعال الجيش الإسرائيلي!".

وأوضحت أن "هؤلاء الناس الذين تقومون بضربهم بالرصاص المطاطي؟ هؤلاء من تخافون منهم؟ إنه استعراض قوة مثير للاشمئزاز، كيف تجرؤون على ذلك خلال شهر رمضان الكريم؟".

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة "إنستغرام" آدم موسيري، قال قبل عامين خلال سؤال وجواب، "حظر الظل ليس شيئًا، إذا تابعك شخص ما على "إنستغرام"، فيمكن أن تظهر صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك في نتائجه" وقال إن الظهور على صفحة الاستكشاف على إنستغرام "ليس مضمونًا لأي شخص"، مشيرا إلى أنه "أحيانًا تكون محظوظًا، وأحيانًا لن تكون كذلك".

وليست المرة الأولى التي تشارك فيها بيلا بالإضافة لأختها جيجي حديد، وهما من أصول فلسطينية (والدهما ولد لعائلة فلسطينية مسلمة)، تضامنهم حول الأحداث الجارية بين إسرائيل وفلسطين، حيث أثار منشور لهم خلال "شهر الموضة"، الثناء والنقد بعد إعلانهم أنهم سيتبرعون بكل أرباحهم من عروض الأزياء للأوكرانيين المحتاجين (وسط هجمات روسيا) ولشعب فلسطين.

وواجهت الأخوات حينها اتهامات بمعاداة السامية لدفاعهما عن فلسطين، لكن جيجي نفت على الفور هذا الافتراض في بيان، مشيرة إلى وجود معاداة للفلسطينيين أيضًا، ونشرت جيجي على موقع "إنستغرام" عبر خاصية "الستوري" في ذلك الوقت: "أزمة اللاجئين هي أزمة لاجئين"، "هذا ليس ضد أي شيء باستثناء المعاناة ضد الإنسان ومناهضة الحرب، إذا كنت تعتقد أن أي شخص أو طفل، في أي مكان، ولد أو نشأ في العديد من الأماكن التي يوجد بها أزمة لاجئين، لا يستحق هذه المساعدة، فأنت تركز على الجانب الخطأ، هؤلاء الأطفال لا يختارون جانبًا في السياسة - فهم يولدون وينشئون في هذا ويستحقون، على أقل تقدير، حياة كريمة ".