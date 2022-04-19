الأمم المتحدة تدعو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "ضبط النفس"

دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "ضبط النفس والمحافظة على الهدوء".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوجاريك إن "المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط (تور وينسلاند) أكد خلال جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن اليوم ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة بمدينة القدس".

ودعا وينسلاند الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في إفادته إلى "ضرورة ممارسة ضبط النفس المحافظة على الهدوء".

وعقب جلسة مجلس الأمن، قال المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، عبر "تويتر"، إنه "يجب احترام الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة والحفاظ عليه".

وشدد على أنه "لا يجب تهميش القضية الفلسطينية تحت أي ظرف من الظروف".

وتابع: "هناك حاجة إلى بذل الجهود لعودة الوضع إلى الهدوء والأهم من ذلك تنفيذ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)".

وعقد مجلس الأمن جلسته المغلقة بناء على طلب كل من الصين وفرنسا وإيرلندا والنرويج والإمارات.

ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات المسجد الأقصى، في ظل اقتحامات يومية ودعوات مستوطنين إسرائيليين و"جماعات الهيكل" اليهودية إلى مواصلة اقتحام المسجد، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.

كما تشهد الضفة الغربية المحتلة توترا بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، منذ مطلع أبريل/نيسان الجاري، أسفر عن مقتل 18 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.