إيران: الجولة الخامسة من المحادثات مع السعودية لم ترق إلى "الحوار السياسي الحقيقي"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الإثنين، إن الجولة الخامسة من المحادثات التي تجريها بلاده مع السعودية كانت "شاملة وجيدة وجدية، إلا أنها لم ترق بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي".

وأضاف خطيب زادة، في مؤتمر صحفي، "إذا ارتقت المفاوضات مع السعودية إلى المستوى السياسي من الدرجة الأولى، فيمكننا أن نتوقع رؤية تقدم سريع في مختلف مجالات المحادثات"، بحسب وكالة "إرنا" المحلية.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه "بجهود الحكومة العراقية ومساعدة الحكومة العمانية، عقدت الخميس الماضي، الجولة الخامسة من هذه المحادثات في بغداد، وكانت إيجابية".

وبحث الطرفان خلال خمس جولات من المحادثات التحديات الرئيسية في سبيل إحياء العلاقات بين البلدين، وفق موقع "نور نيوز"، الذي تديره الحكومة الإيرانية.

ومن المرتقب عقد اجتماع مشترك بين وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، في الأيام القادمة، بحسب المصدر نفسه.

واحتضنت بغداد خلال الأشهر الماضية 4 جولات من المباحثات بين السعودية وإيران.

ولم يصدر على الفور تعليق سعودي بشأن هذه التصريحات.

وفي يناير/ كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.

وتتهم دول خليجية، تتقدمها السعودية، إيران بامتلاك "أجندة شيعية" توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها العراق واليمن ولبنان وسوريا، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حُسن الجوار.