إسرائيل: بوتين يعتذر لبينيت عن تصريح لافروف بشأن "يهودية هتلر"

قالت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذر لرئيس الوزراء نفتالي بينيت عن تصريحات وزير خارجيته سيرغي لافروف التي قال فيها إن الزعيم النازي أدولف هتلر له أصول يهودية.

وقال مكتب بينيت في بيان اطلعت الأناضول عليه: "رئيس الوزراء بينيت تحدث مع الرئيس الروسي بوتين حول تصريحات وزير الخارجية لافروف وقبل اعتذاره عليها".

وأضاف البيان: "شكر رئيس الوزراء، بوتين على توضيح موقفه من الشعب اليهودي وذكرى الهولوكوست".

والإثنين الماضي، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن لافروف قال في حديث لمحطة تلفزة إيطالية، إن "حقيقة كون رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي، يهودياً لا تعني غياب العناصر النازية في بلاده، وأعتقد أن لأدولف هتلر دما يهوديا أيضا".

وردا على ذلك، قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين استدعاء السفير الروسي لديها، احتجاجا على هذه التصريحات، وطالبت في وقت لاحق موسكو بالاعتذار عنها.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الإثنين، عن وزير الخارجية يائير لابيد قوله، إن "تصريحات لافروف هي بيان فاضح لا يغتفر وخطأ تاريخي فظيع".