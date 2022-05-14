وزير الزراعة الألماني: حرب أوكرانيا فاقمت مشاكل الأمن الغذائي العالمي

قال وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، إنه يعتقد أن بوتين يريد "تدمير أوكرانيا التي لا يستطيع هزيمتها، اقتصاديًا على الأقل".

وفي تصريحاته في ختام اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة السبع في شتوتغارت السبت، قال وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير إن انعدام الأمن الغذائي العالمي قد تفاقم بسبب الحرب الأوكرانية وتغير المناخ.

وتسعى مجموعة السبع للمساهمة في توفير الغذاء للسكان الأوكرانيين ودعم الزراعة الأوكرانية وكذلك المساعدة في إيجاد طرق لتصدير للحبوب للتخفيف من نقص الغذاء في العالم.

ونتيجة لإغلاق روسيا للموانئ الأوكرانية، لا تزال ملايين الأطنان من الحبوب حبيسة المخازن حاليا في أوكرانيا.

كما تسعى دول مجموعة السبع إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء العالمية وحذرت من التهديدات التي تمثلها أزمة الغذاء والطاقة العالمية للدول الفقيرة.

وقال أوزدمير "يجب ألا يكون هناك إفراط في مخزونات المواد الغذائية في الدول الأعضاء. سيؤدي ذلك إلى مزيد من ارتفاع الأسعار. وفي هذا السياق، تحدثنا أيضا ضد تجميد الصادرات وندعو إلى الإبقاء على الأسواق مفتوحة".