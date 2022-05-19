الجيش الإسرائيلي يعترض مُسيّرة في أجواء غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه اعترض طائرة مُسيّرة، في أجواء قطاع غزة، دون أن تخترق "الأجواء الإسرائيلية".

وقال الجيش في بيان:" تم تشخيص طائرة بدون طيار في سماء قطاع غزة قبل قليل، وجرى إسقاطها عبر الدفاعات الجوية".

وأضاف: "الطائرة لم تجتز الحدود الإسرائيلية، وكانت قيد المتابعة من وحدة المراقبة الجوية".

وفي قطاع غزة، لم يصدر رد فوري من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تحكم القطاع، على بيان الجيش الإسرائيلي.

وسبق للجيش الإسرائيلي، أن أعلن في حادثين منفصلين، اعتراض طائرتين مُسيرتين، أُطلقتا من قطاع غزة، في إبريل/نيسان 2022، ونوفمبر/تشرين الثاني 2021.