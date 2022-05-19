وزراء مالية مجموعة السبع يتباحثون في مشاكل التضخم والحرب الأوكرانية

اجتمع وزراء مالية مجموعة السبع اليوم الخميس للتباحث والنقاش حول المخاوف المتنامية من التضخم والآثار الفورية لحرب روسيا في أوكرانيا.

وقد حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في الاجتماع من أن كل شيء يؤدي إلى "وضع اقتصادي شديد الصعوبة".

كما حذرت يلين أيضا من أن العقوبات المستمرة على روسيا قد تخلق بعض المصاعب بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، لتسفر عن معدلات تضخم أعلى في أنحاء العالم. وأوضحت أن خطورة ارتفاع التضخم هي أنه قد يؤدي لنمو أبطأ وانكماش أكبر في علامة على أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يحمل تبعات لأبعد بكثير من جبهات القتال.

أشارت يلين إلى أن الأمر لا يتعلق فقط "بصدمات الإمداد التي عانينا منها، وإنما أيضا باستمرار الحرب وباستمرار فرض العقوبات، قد نواجه مخاطر تضخمية أعلى بالنسبة للاقتصاد العالمي".

وبعيدا عن ارتفاع التضخم، تناول اجتماع وزراء المالية في كونيغسفينتر بألمانيا أزمة اللاجئين وانعدام الأمن الغذائي الذي سرعت وتيرته الحرب، وتغير المناخ وتبعات الجائحة التي استمرت سنوات.

وصرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، مضيف الاجتماع، للصحفيين قبل الاجتماع بأن أوكرانيا ستحتاج على الأرجح "عدة مليارات من اليورو" خلال الشهور المقبلة.

لاحقا خلال اليوم، أضاف ليندنر أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية عقدوا اجتماعا عن بعد مع رئيس وزراء أوكرانيا وأجروا مناقشات مع وزير مالية أوكرانيا أيضا.

وقال ليندنر للصحفيين "نجمع حاليا التعهدات المختلفة لمساعدة مباشرة في السيولة."

وأشار إلى تعهد ألمانيا بمليار يورو من المنح وتتوقع "مزيدا من التقدم" خلال الاجتماع.

كما ناقش المسؤولون أيضا موضوعات أخرى مثل ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

قالت يلين إن الدول "تفقد بعض العناصر" التي لعبت دورا في انخفاض معدل التضخم، مضيفة "ربما نتحرك نحو عالم تتراجع فيه أسعار السلع بسرعة أقل مما تراجعت به تاريخيا."