بايدن يوقع مرسوما لدعم أوكرانيا بـ40 مليار دولار

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السبت، مرسوما لدعم أوكرانيا بمساعدات جديدة قيمتها 40 مليار دولار نصفها مخصص للجيش الأوكراني.

وقالت وكالة أسوشييتد برس إن القرار الذي مرره الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يعمق الالتزام الأمريكي تجاه كييف في وقت يسوده عدم اليقين بشأن مستقبل الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت الوكالة أن التمويل الجديد يهدف لدعم أوكرانيا حتى سبتمبر / أيلول المقبل، وسيخصص منه ما قيمته 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية للجيش الأوكراني مما يضمن تدفقًا ثابتًا من الأسلحة المتطورة التي تم استخدامها لعرقلة تقدم روسيا.

وسيخصص أيضا من المساعدات 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد الأوكراني العام، و5 مليارات دولار لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي قد ينجم عن انهيار الزراعة الأوكرانية وأكثر من 1 مليار دولار لمساعدة اللاجئين.