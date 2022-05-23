خبير: انتشار جدري القرود قد يكون بسبب العلاقات الجنسية الشاذة بين الرجال

وصف مستشار بارز بمنظمة الصحة العالمية الانتشار المقلق لمرض جدري القرود بأنه "حدث عشوائي" قد يفسره السلوك الجنسي الشاذ بين الرجال في أوروبا.

وقال د. ديفيد هايمان، الذي ترأس في السابق قسم الطوارئ في المنظمة إن النظرية الأبرز لتفسير انتشار المرض هي الانتقال الجنسي بين رجال شواذ في حفلتين أقيمتا في إسبانيا وبلجيكا. فجدري القردة في السابق لم ينتشر خارج أفريقيا، حيث كان وبائيا بين الحيوانات.

وأضاف هايمان "نعرف أن جدري القردة يمكن أن ينتشر في وجود اتصال قريب بآفات شخص مصاب، ويبدو أن نوعا ما من الاتصال الجنسي الشاذ هو الذي زاد من الانتقال الآن."

يمثل ذلك تغيرا كبيرا عن النمط التقليدي لانتشار المرض في وسط وغرب افريقيا، حيث أصيب الناس به بالأساس من خلال حيوانات مثل قوارض برية أو ثدييات، ولم تنتشر التفشيات وقتها عبر الحدود.

يقول مسؤولو الصحة إن معظم الحالات المعروفة في أوروبا كانت بين رجال شواذ قاموا بفعل اللواطة، لكن العلماء يقولون إنه سيكون من الصعب معرفة ما إذا كان التفشي مدفوعا بالجنس نفسه أو بمجرد الاتصال القريب. يمكن لأي شخص أن يصاب بالمرض من خلال الاتصال بالمريض أو بملابسه أو حتى بأغطيته.

أوضح مايك سكينر، عالم الفيروسات في الكلية الملكية بلندن "بطبيعته، يتضمن الاتصال الجنسي اتصالا حميميا قريبا، وهو ما قد يتوقع المرء أن يزيد من احتمالية انتقال المرض، بغض النظر عن التوجه الجنسي للمرء ونوع الانتقال."

اليوم الاثنين، قالت اندريا امون مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض إن "احتمالية مزيد من تفشي الفيروس عبر الاتصال القريب، على سبيل المثال خلال الأنشطة الجنسية بين أفراد لهم شركاء جنسيين متعددين تعد مرتفعة."

حتى اليوم، سجلت الصحة العالمية أكثر من 90 حالة من جدري القرود في 12 دولة منها بريطانيا وإسبانيا وإسرائيل وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة وأستراليا.

اليوم الاثنين، أعلنت الدنمارك أولى حالات الإصابة فيها، كما عدلت البرتغال حصيلتها إلى 37 إصابة وسجلت إيطاليا إصابة جديدة.

فيما سجلت ألمانيا أربع حالات مؤكدة مرتبطة بالتعرض في "أحداث حفلة... حيث حدث نشاط جنسي لشواذ" في جزر الكناري الإسبانية وفي برلين، وفقًا لتقرير حكومي للمشرعين.

قال مسؤول صحي كبير في مدريد يوم الاثنين إن العاصمة الإسبانية لديها 30 حالة إصابة مؤكدة. قال إنريكي رويز إسكوديرو إن السلطات تحقق في الصلات المحتملة بين مسيرة "غاي برايد" للمثليين الشواذ الأخير في جزر الكناري، الذي اجتذب نحو 80 ألف شخص، وحالات في ساونا في مدريد.

كانت حالات الإصابة بمرض جدري القرود خفيفة حتى الآن، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات. عادةً ما يسبب الفيروس الحمى والقشعريرة والطفح الجلدي وجروح على الوجه أو الأعضاء التناسلية. يتعافى معظم الأشخاص في غضون عدة أسابيع بدون الحاجة إلى دخول المستشفى.

اللقاحات ضد الجدري، وهو مرض ذو صلة، فعالة في الوقاية من جدري القرود، ويجري تطوير بعض الأدوية المضادة للفيروس. في السنوات الأخيرة، كان المرض قاتلاً في ما يصل إلى 6٪ من الإصابات.

ترأس هيمان اجتماعا عاجلا للمجموعة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تهديدات الأمراض المعدية يوم الجمعة لتقييم تفشي المرض وقال إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن جدري القرود قد تحور إلى شكل أكثر عدوى.

قالت وكالة الأمم المتحدة إن تفشي المرض "حدث غير عادي للغاية" وقالت إن حقيقة ظهور حالات في العديد من البلدان المختلفة تشير إلى أن الفيروس ربما كان ينتشر بصمت لبعض الوقت. حذر مدير قسم أوروبا بالوكالة من أن المهرجانات والحفلات يمكن أن تسرع من انتشارها.

مع ذلك، وصف مسؤولو منظمة الصحة العالمية، في جلسة عامة يوم الاثنين، تفشي المرض بأنه "قابل للاحتواء" وحذروا من وصم المجموعات المتضررة، قائلين إن المرض يمكن أن يصيب أي شخص.

قالت السلطات في بريطانيا وإسبانيا والبرتغال إن معظم الحالات التي تم تحديدها حتى الآن كانت لشبان التقطوا إصاباتهم عندما طلبوا المساعدة في علاج جروح في عيادات الصحة الجنسية.

افترض هيمان: "من المحتمل جدًا أن يكون هناك شخص ما أصيب بالعدوى، أو أصيب بجروح على الأعضاء التناسلية أو اليدين أو في أي مكان آخر، ثم نشرها للآخرين عندما كان هناك اتصال جسدي جنسي أو قريب ... بعد ذلك كانت هناك هذه الأحداث الدولية التي بذرت انتشار المرض في جميع أنحاء العالم، في الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى".

وأكد أنه من غير المرجح أن يؤدي المرض إلى انتقال واسع النطاق.

قال "هذا ليس كوفيد.. نحتاج إلى إبطائه، لكنه لا ينتشر في الهواء ولدينا لقاحات للحماية منه".

قال هيمان إنه يجب إجراء الدراسات بسرعة لتحديد ما إذا كان يمكن أن ينتشر جدري القرود من قبل أشخاص لم تظهر عليهم أي أعراض وأن السكان المعرضين لخطر المرض يجب أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم.