فرض عقوبات أمريكية على شبكة لتهريب النفط "يقودها مسؤولون بالحرس الثوري الإيراني"

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة دولية "لتهريب النفط وغسيل الأموال يقودها مسؤولون في الحرس الثوري الإيراني".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "الشبكة مدعومة من أعلى المستويات من الحكومة الفيدرالية الروسية والشركات الاقتصادية التي تديرها موسكو".

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة إن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة تماما بفرض عقوبات على النظام الإيراني لدعمه الوكلاء الإرهابيين الذين يزعزعون استقرار الشرق الأوسط".

وذكر البيان أن "الولايات المتحدة تفرض اليوم عقوبات على شبكة دولة لتهريب النفط وغسيل الأموال يقودها بهنام شاهرياري، المسؤول في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ورستم قاسمي، المسؤول السابق في الفيلق".

وأوضح أن كلا الشخصين مستهدفان بالعقوبات.

وقال إن الشبكة سهلت بيع ما قيمته مئات ملايين الدولارات من النفط لفيلق القدس وحزب الله، وتمتد على عدة مناطق قضائية، بما في ذلك إيران وروسيا.

ومضى بيان الخارجية الأمريكية بالقول: "يستمر دعم الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس للجماعات المسلحة بالوكالة في إدامة الصراع والمعاناة في جميع أنحاء المنطقة".