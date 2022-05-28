إيران: طاقم ناقلتي النفط اليونانيتين "في صحة جيدة"

أكدت السلطات الإيرانية، السبت، أن "أفراد طاقم ناقلتي النفط اليونانيتين اللتين احتجزتهما "في صحة جيدة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تغريدة عبر تويتر، إن "طاقم الناقلتين بخير وفي صحة جيدة".

وأضاف المتحدث أن "العلاقات العريقة بين إيران واليونان وشعبها الرائع مبنية دوما على الاحترام المتبادل".

وتابع خطيب زاده قائلا: "علاقاتنا لا ينبغي أن تختل بسوء حسابات قصيرة النظر جدا".

والجمعة، تحفظ الجيش الإيراني على ناقلتيّ نفط ترفعان العلم اليوناني، بعد يومين من احتجاز أثينا ناقلة نفط إيرانية والسماح للولايات المتحدة بمصادرة نفطها الخام.

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان على موقعه الإلكتروني، قيام الجيش بالتحفظ على ناقلتيّ نفط يونانيتين في مياه الخليج، على خلفية ارتكاب الناقلتين "خروقات وانتهاك القواعد البحرية".

وفي السياق، أشارت الخارجية اليونانية إلى تعرض ناقلتيها للاختطاف من قبل مسلحين.