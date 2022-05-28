علييف: اتحاد تركيا وأذربيجان عامل مهم لاستقرار المنطقة والعالم

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، السبت، إن الاتحاد بين تركيا وأذربيجان هو خريطة طريق رئيسية لشعبي البلدين، وعامل مهم للغاية لاستقرار المنطقة والعالم.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام في العاصمة الأذربيجانية باكو، وينظم للمرة الأولى خارج تركيا.

وأضاف علييف: "كلما اتخذت تركيا وأذربيجان خطوات للاتحاد، زادت صلابة السلام والاستقرار في منطقتنا، وهو ما شاهده العالم خلال حرب قره باغ الثانية".

وأوضح أن أنقرة وقفت إلى جانب باكو خلال الحرب المذكورة، مؤكدا أن الشعب الأذربيجاني لن ينسى الدعم التركي.

وأشار إلى أن العلاقات التركية الأذربيجانية لها تاريخ مشرق، مضيفا أن البلدين رفعاها إلى مستوى التحالف بتوقيعهما "إعلان شوشة" العام الماضي.

ومنتصف يونيو/ حزيران 2021، وقع الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره علييف "إعلان شوشة" خلال زيارتهما مدينة "شوشة" في إقليم "قره باغ" المحرر من الاحتلال الأرميني.

وتضمن الإعلان خريطة طريق في عدة مجالات، منها تقنيات الصناعات الدفاعية، والطاقة، والنقل، والاقتصاد، والعلاقات الإنسانية.