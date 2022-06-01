انفراجة في محادثات الصادرات الأوكرانية تأثر إيجاباً في خفض أسعار القمح والذرة

انخفضت أسعار القمح إلى أدنى مستوى لها في شهرين تقريبا، متأثرة إيجابيا بالمحادثات الدبلوماسية الرامية لفتح الموانئ الأوكرانية، في حين زاد هطول الأمطار في الولايات المتحدة عبر السهول الضغط على الأسعار.

كذلك انخفضت أسعار الذرة إلى أدنى مستوى في تسعة أسابيع.

واستقرت أسعار فول الصويا (في مجلس شيكاغو للتجارة للجلسة الثانية)، بدعم من توقعات بتوسيع المواد الداخلة في إنتاج الوقود الحيوي في الولايات المتحدة لتشمله.

وانخفض عقد القمح الأكثر نشاطا في مجلس شيكاغو للتجارة نحو 42 سنتا إلى 10.46 دولار للبوشل بحلول الساعة (1734 بتوقيت جرينتش) بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ الثامن من أبريل/نيسان.

وتراجعت الذرة في مجلس شيكاغو للتجارة 22 سنتا إلى نحو 7.5 دولار للبوشل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 29 مارس/آذار. وارتفع فول الصويا تسعة سنتات إلى 16.92 دولار للبوشل.

‬‬واستمرت أسواق القمح في الانخفاض بعد التعليقات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع وأشار فيها إلى أنه منفتح على إمكان السماح لأوكرانيا بشحن الحبوب عبر موانئ البحر الأسود التي تحاصرها روسيا حاليا.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة أمس الثلاثاء إن أحد كبار ممثلي الأمم المتحدة، التي تحاول التوسط في اتفاق لتمكين تصدير كل من الحبوب الأوكرانية والأغذية والأسمدة الروسية، أجرى "مناقشات بناءة" في موسكو.

ولا يزال التجار يتوخون الحذر بشأن حدوث انفراجة دبلوماسية، إذ تدعو موسكو إلى تخفيف العقوبات مقابل معاودة فتح الموانئ الأوكرانية، وهو مطلب ترفضه كييف وحلفاؤها الغربيون.