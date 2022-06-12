أوكرانيا تعلن فتح طريقين جديدين لتصدير القمح عبر رومانيا وبولندا

أعلن نائب وزير الخارجية الأوكراني دميترو سينيك فتح طريقين جديدين لتصدير القمح عبر رومانيا وبولندا.

وأوضح سينيك للصحفيين، على هامش قمة حوار "شانغري-لا" الأمنية في سنغافورة اليوم، أن "هذه الطرق ليست مثالية، لكننا نبذل قصارى جهدنا لتطوير تلك الطرق"، وفقا لوكالة "أوكرين فورم" المحلية.

وأكد أن الأمن الغذائي العالمي "في خطر"، بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا الذي أدى إلى توقف صادرات كييف من القمح عبر البحر الأسود، مما تسبب في نقص واسع النطاق في كميات القمح وارتفاع الأسعار حول العالم.

وتشهد إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا وهما ضمن قائمة أكبر 6 مصدرين للحبوب عالميا، تذبذبا، بسبب الحرب الدائرة بينهما منذ 24 فبراير/شباط الماضي.