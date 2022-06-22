ارتفاع في حالات كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا

ارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا الأسبوع الماضي، بينما انخفض عدد الوفيات عالميا بنسبة 16 بالمائة، وفق أحدث تقرير أسبوعي لمنظمة الصحة العالمية صدر اليوم الأربعاء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك 3.3 مليون إصابة جديدة بكوفيد- 19 الأسبوع الماضي، ما يمثل انخفاضا بنسبة 4 بالمائة، مع أكثر من 7500 حالة وفاة. لكن الحالات قفزت بنحو 45 بالمائة في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، ونحو 6 بالمائة في أوروبا.

ومنطقة جنوب شرق آسيا هي المنطقة الوحيدة التي أبلغت عن زيادة طفيفة بنسبة 4 بالمائة في الوفيات، بينما انخفضت الأرقام في أماكن أخرى.

على الصعيد العالمي، انخفض عدد حالات كوفيد- 19 الجديدة بعد أن بلغ ذروته في يناير / كانون ثان.

قال سالم عبد الكريم، الخبير في علم الأوبئة ونائب رئيس جامعة كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا، إن الانخفاض الأخير في أعداد الإصابة بكوفيد- 19 وصل إلى مستويات "منخفضة" وهو ما لم نشهده كثيرا في العامين ونصف العام الماضيين.

غير أنه حذر من أن بعض الدول، ومنها بريطانيا، بدأت تشهد ارتفاعا طفيفا في عدد الحالات.

قال مسؤولو الصحة البريطانيون الأسبوع الماضي إن هناك مؤشرات مبكرة على أن البلاد قد تكون في بداية موجة جديدة من الإصابات مدفوعة بمتحور أوميكرون، رغم أن معدلات دخول المستشفيات لا تزال حتى الآن "منخفضة للغاية".

وألغت البلاد جميع قيود كوفيد تقريبا منذ أشهر.

في غضون ذلك، بدأ المسؤولون في الولايات المتحدة في طرح لقاحات للأطفال الأصغر سنا أواخر الأسبوع الماضي، بتوفير لقاحات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات.

أجاز مستشارو المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها اللقاحات التي تصنعها شركات فايز - بيوأنتك وموديرنا يوم السبت، قائلين إنها ساعدت في الوقاية من الأمراض الشديدة ودخول المستشفيات والوفيات بين الأطفال الصغار.

في حين أن الأطفال الصغار عموما لا يمرضون بكوفيد- 19 مثل الأطفال الأكبر سنا والبالغين، فإن دخولهم إلى المستشفى ارتفع خلال موجة تفشي متحور أوميكرون، وقرر الخبراء الأمريكيون أن فوائد التطعيم تفوق الحد الأدنى من المخاطر.