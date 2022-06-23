بريطانيا: العالم سيشهد مجاعة إن لم تحل أزمة شحن الحبوب الأوكرانية

حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس من مجاعة قد تضرب العالم في حال فشل إخراج الحبوب من موانئ أوكرانيا وتصديرها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، بالعاصمة أنقرة.

وأعربت تراس عن شكرها لتركيا على جهودها إلى إرساء السلام في أوكرانيا.

وتطرقت في هذا الإطار إلى أزمة إخراج الحبوب من أوكرانيا، قائلة "إذا لم يتم حل هذه المشكلة، وإخراج الحبوب من موانئ أوكرانيا فسيؤدي ذلك إلى مجاعة".

وأكدت أن بريطانيا تواصل مشاوراتها مع تركيا حول التبعات المحتملة للحرب الروسية الأوكرانية، وقالت "علينا ألا نتوقف حتى تستعيد أوكرانيا سيادتها بأي طريقة كانت".

وأشارت إلى أن شحنات الحبوب محتجزة في موانئ أوكرانيا ولا يسمح لها بتصديرها، مبينة أن بريطانيا تعمل على تأسيس ممر آمن بدعم أممي لإخراج الحبوب منها.

وأضافت أن الجهود تتواصل لحماية الموانئ الأوكرانية من الهجمات الروسية.

وحول العلاقات البريطانية التركية، قالت تراس إنها أجرت لقاءات مثمرة في زيارتها الحالية إلى أنقرة.

وأعربت عن ثقتها بتعزيز العلاقات بين تركيا والمملكة المتحدة خاصة في مجال التجارة، مشيرة إلى مواصلة البلدين التعاون تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (ناتو).