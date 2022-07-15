روسيا تعلن التوصل لحل قريب حول صادرات الحبوب الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "وثيقة نهائية" ستكون جاهزة قريبا تسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا بعد المفاوضات التي جرت في إسطنبول بمشاركة موسكو وكييف وأنقرة والأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشنكوف "اقتراحات روسيا حصلت على دعم جميع المشاركين في المشاورات وقريبا جدا ينتهي عمل تحرير الوثيقة النهائية بعنوان +مبادرة البحر الأسود+".

واعتبر أن الإجراءات التي اقترحتها موسكو يجب أن تمنع "استخدام سلاسل التوريد المعنية لمد نظام كييف بالأسلحة". ولم يقدم تفاصيل أخرى.

وأُعلن الأربعاء عن تقدم كبير لكن دون الكشف عن تفاصيل بشأنه بعد اجتماع للخبراء العسكريين في اسطنبول حول أزمة الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وتنظم تركيا اجتماعًا جديدًا الأسبوع المقبل حول القضية، بينما يلتقي الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان في طهران الثلاثاء.

تهدف الاتفاقية إلى إخراج حوالي 20 مليون طن من الحبوب المحجوزة في الصوامع الأوكرانية بسبب اجتياح روسيا لأوكرانيا، عبر البحر الأسود. وتسهل الاتفاقية الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة، المتضررة من العقوبات الغربية التي تؤثر على السلاسل اللوجستية والمالية الروسية.

والمنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية ضرورية لمنع تفاقم الأزمات الغذائية في العالم.