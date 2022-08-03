أول سفينة تحمل حبوباً اوكرانية تغادر البوسفور متجهةً إلى لبنان

قالت السلطات التركية إن أول سفينة حبوب أوكرانية قد عبرت مضيق البوسفور في طريقها إلى لبنان بعد فحص شحنتها والموافقة عليها اليوم الأربعاء من الجهات المختصة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن فريق التفتيش أمضى نحو 90 دقيقة على متن سفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون، والتي تحمل شحنات من الذرة الأوكرانية، خلال تواجدها قبالة اسطنبول.

وضم الفريق مسؤولين من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة. ودوى بوق رازوني عندما غادر المفتشون السفينة.

وأظهرت صور نشرتها وزارة الدفاع التركية على تويتر، مفتشا يدخل إلى حاوية مفتوحة في رازوني ويلمس الحبوب.

أبحرت السفينة رازوني، التي تقول الأمم المتحدة إنها تحمل 26527 كيلوغراما من الذرة، يوم الاثنين من أوديسا على ساحل البحر الأسود في أوكرانيا، في طريقها إلى لبنان، وجهتها النهائية.

وأكدت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن السفينة اجتازت التفتيش، مشيرة إلى أن 17 سفينة أخرى "محملة وتنتظر الإذن بالمغادرة".

وتوجه مفتشون، بعضهم يرتدي خوذات بيضاء، إلى رازوني تحت المطر في زورقين برفقة خفر السواحل التركي. وقالت وسائل إعلام تركية ان فريق التفتيش يضم نحو 20 مفتشا.

تهدف عمليات التفتيش إلى التأكد من عدم حمل السفن القادمة أية أسلحة، وأن السفن المغادرة لا تحمل سوى الحبوب أو الأسمدة أو المواد الغذائية ذات الصلة، وليس أي سلع أخرى.

من المتوقع أن ينطلق المزيد من السفن من أوكرانيا في الأيام المقبلة، ما يجدد الآمال في إمكانية التخفيف من ازمة الغذاء في العالم.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن نحو 27 سفينة تحمل البضائع ووقعت عقودا، جاهزة للانطلاق وتنتظر في ثلاثة موانئ أوكرانية.

وتشير التقديرات إلى أن الحرب تسببت في توقف تصدير نحو 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا.

ويدعو الاتفاق، الذي تم التوصل إلى إليه بوساطة تركيا الشهر الماضي للإفراج عن الغلال، إلى إنشاء ممرات آمنة عبر المياه الملغومة خارج موانئ أوكرانيا.

أدى توقف الشحنات بسبب الحرب إلى تفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم وهدد بانتشار الجوع وزعزعة الاستقرار.