سفينتا حبوب أخريان تغادران موانئ أوكرانيا بموجب اتفاق إسطنبول

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن سفينتين جديدتين غادرتا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود اليوم السبت، ليصل بذلك العدد الإجمالي للسفن التي غادرت بموجب اتفاق اسطنبول إلى 16.

وأضافت أن فولمار إس التي ترفع علم بربادوس غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني، وعلى متنها 12 ألف طن من الذرة متوجهة إلى الإسكندرونة بجنوب تركيا. وغادرت السفينة ثو التي ترفع علم جزر مارشال من نفس الميناء وتوجهت إلى تكيرداغ التركية، حاملة ثلاثة آلاف طن من بذور دوار الشمس.

وقالت الوزارة إن سفينة أخرى ستغادر من تركيا اليوم السبت متوجهة إلى أوكرانيا لشراء الحبوب.