إيران تقترب من إبرام اتفاق نووي مع الدول الأوروبية

أعلن الوفد الإيراني المفاوض أن اجتياز المسائل التي تنتظر حلول في مفاوضات فيينا ليس بالأمر الصعب، فيما تقترت إيران من إبرام اتفاق نووي مع الغرب.

وقال مستشار الوفد الإيراني المفاوض، محمد مرندي، في تغريدة إن طهران أعربت عن مخاوفها في الرد الذي قدمته للاتحاد الأوروبي حول المقترح الأخير لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدا أنه من غير الصعب اجتياز المسائل المختلف عليها.

وتابع: "هذه المخاوف قائمة على الانتهاكات الأمريكية والأوروبية السابقة حول الاتفاق".

واستدرك قائلا: "قريبون من الاتفاق النووي أكثر من أي وقت مضى".

والإثنين الماضي، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تقديم "النص النهائي" للاتفاق النووي مع إيران، داعيا الدول المعنية لاتخاذ قراراتها من أجل إحياء الاتفاق.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وتخللت المفاوضات سلسلة من الانقطاعات بسبب الخلافات الرئيسية بين طهران وواشنطن.

وفي مايو/ أيار 2018، أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العقوبات على طهران، بعد إعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عهد سلفه باراك أوباما.