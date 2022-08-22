إيران تعلن إحراز تقدم نسبي في محادثات الاتفاق النووي المتعثر

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إحراز "تقدم جيد نسبيا" في محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

جاء ذلك في إفادة صحفية لمتحدث الوزارة، ناصر كنعاني، نقلتها صحيفة "طهران تايمز"، اليوم.

وقال كنعاني إن طهران لن تعلن التوصل لاتفاق حول العودة الكاملة للاتفاق النووي إلا بعد "الاتفاق على كل شيء" مع الأطراف المعنية، لا سيما الولايات المتحدة.

وأضاف: "إذا تعاملت الولايات المتحدة بشكل سلبي مع مقترحات إيران سنستمر في سياستنا الخارجية الحالية وبتصميم جاد بغض النظر عن أي مفاوضات أجريت في إطار إحياء الاتفاق النووي".

وأوضح أن الأوروبيين والولايات المتحدة "بحاجة أكثر من طهران للتوصل إلى اتفاق".

وفي السياق، لفت كنعاني إلى أن بلاده تنظر لمسألة تبادل السجناء مع واشنطن من "منظور إنساني" لا علاقة له بالاتفاق النووي، وفق "طهران تايمز".

وأردف: "نحن ننظر إلى صفقة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة من منظور إنساني، ولن نشترطها لإحياء الاتفاق النووي"، مشددا على أن اعتقال إيرانيين في الخارج "امر غير قانوني وغير إنساني".

وكان الاتحاد الأوروبي، منسق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه قبل أربعة أعوام، قدم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية "نهائيا"، داعيا طهران وواشنطن اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر، للرد عليه أملا بتتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وفي مايو/ أيار 2018، أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العقوبات على طهران، بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عهد سلفه باراك أوباما.