وزير الدفاع الإسرائيلي يجري زيارة لواشنطن لبحث الاتفاق النووي مع إيران

يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى الولايات المتحدة، الخميس، لعقد سلسلة لقاءات أمنية وسياسية، يبحث خلالها توقيع اتفاق بين واشنطن وطهران.

وبحسب إعلام عبري أنه مع اقتراب التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية، الخميس المقبل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إلى الولايات المتحدة، وأنه من المقرر أن يزور غانتس مقر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في فلوريدا حيث سيلتقي مع قائد القاعدة الجنرال مايكل كوريلا.

وفي وقت لاحق، سيلتقي غانتس في واشنطن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وأضاف المصدر "سيتناول وزير الدفاع في لقاءاته بواشنطن اليوم التالي العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ومسألة كيفية ضمان عدم تدفق الأموال الكبيرة التي سيتم الإفراج عنها للإيرانيين على مليشياتهم واستخدامها في حملات إرهابية".

وفي وقت سابق، قال الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: "إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق، لكن سنفعل كل ما في وسعنا للتأثير عليه، وسنعرف كيف نحافظ على حريتنا في العمل طالما كان ذلك ضرورياً".

وفي 4 أغسطس الجاري، استؤنفت في فيينا المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، كما وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قد انسحبت من الاتفاق في مايو 2018،

وأعادت فيينا فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

ومؤخرًا أعلن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، عن تقديمه مسودة تفاهم لجميع أطراف خطة العمل الشاملة والمشتركة إيران من جهة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى.

وتتناول المسودة بالتفصيل الدقيق، خفض العقوبات عن إيران مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، إلى المسار الصحيح.

وأعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 فرض العقوبات على طهران، بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم معها عام 2015 في عهد سلفه باراك أوباما.