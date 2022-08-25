القائمة بأعمال سفارة إسرائيل: أتمنى أن لا تتأثر علاقاتنا مع تركيا بالتطورات في فلسطين

قالت القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في أنقرة إيريت ليليان إنها "تعلم أن القضية الفلسطينية لها قيمة كبيرة في قلوب الإدارة التركية"، متمنية ألا تنعكس التطورات في فلسطين سلباً على سير العلاقات بين أنقرة وتل أبيب".



وأكدت ليليان في تصرح للأناضول أن قرار التطبيع بين إسرائيل وتركيا جاء بإرادة حرة من كلا الطرفين بدون وجود وساطة من طرف ثالث، وأنها "تؤمن بشدة بعملية التطبيع بين البلدين".



وقالت: إن"عملية المصالحة كانت بقرار من كلا الحكومتين. لا بد أن أذكر هنا اسم المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ونائب وزير الخارجية سادات أونال ووكيل وزارة الخارجية الاسرائيلية، إنهم أداروا هذه المرحلة بحكمة".



ولفتت إلى أن الإفصاح عن اسم السفير الإسرائيلي الجديد لدى العاصمة التركية أنقرة، قد يستغرق بضعة أسابيع.



وتابعت ليليان: "أعتقد أننا دخلنا بوضوح المرحلة التالية في العلاقات بين إسرائيل وتركيا وقد نواجه أزمات، والمشكلة في منطقتنا ليست في ظهور الأزمات، بل بتوقيت ظهورها، والعام الماضي أسسنا آلية لمكافحة الصراعات، وإذا استخدمنا هذه الآلية بحكمة، فيمكننا احتواء الأزمات المستقبلية".



التبادل التجاري

وعن العلاقات التجارية بين الجانبين، أشارت القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في أنقرة إلى إمكانية رفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل إلى 10 مليارات دولار سنويا، مبينة أنه يبلغ حالياً نحو 8 مليارات دولار.



ولفتت إلى وجود الكثير من المجالات التي من الممكن التعاون فيها بين البلدين، قائلة: "في المستقبل سنرى الخطوط الإسرائيلية وهي تحلق إلى تركيا مجدداً وسنرى المزيد من السياح الإسرائيليين يأتون إلى تركيا، وهذا التعاون مهم للغاية إقليمياً وعالمياً".



ونوهت إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين قد تجتمع خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد انقطاع منذ عام 2009، وأن الزيارات المتبادلة على صعيد الوزراء ستساهم في إنعاش التبادلات التجارية بين أنقرة وتل أبيب.



وبخصوص التعاون في مجال الطاقة، شددت ليليان على وجوب التحاور بين البلدين حول هذا التعاون مستقبلا.



ويوم 17 أغسطس الجاري، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده وإسرائيل قررتا تبادل تعيين السفراء، مؤكداً أن قرار تبادل السفراء جاء في إطار القرار المشترك حول إعادة رفع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين إلى أعلى المستويات.



وذكر أنه مع تشكيل حكومة جديدة وانتخاب إسحاق هرتسوغ رئيسا لإسرائيل، بدأت عملية حوار بين أنقرة وتل أبيب.