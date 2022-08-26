واشنطن تحذر من استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية في حربها في أوكرانيا

أكد مسؤولو استخبارات غربيون أن إيران باعت روسيا مئات الطائرات المسيرة رغم التحذيرات الأمريكية لطهران من تبعات ذلك.

وقال المسؤولون، الذين اشترطوا تكتم هوياتهم لمناقشتهم معلومات استخباراتية حساسة، إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا قد بدأت بالفعل في استخدام الطائرات المسيرة لضرب أهداف أوكرانية، لكن الطائرات المسيرة تبدو جاهزة للاستخدام.

وشحنة الطائرات المذكورة هي أحدث إشارة على التعاون العسكري الوثيق بين الحليفتين.

أمام العقوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على سلاسل التوريد بسبب اجتياح أوكرانيا تزايد تحول روسيا إلى إيران كشريك ومورد رئيسي للأسلحة.

ودق البيت الأبيض لأول مرة ناقوس الخطر علنا الشهر الماضي، محذرا من أن طهران تعتزم تزويد موسكو بمئات الطائرات المسيرة.

وبعد أيام زعم البيت الابيض أن مسؤولين روس زاروا إيران مرتين لترتيب عملية نقل الطائرات.

وفي حديثه الشهر الماضي صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن طهران " تتعاون بأشكال مختلفة مع موسكو، ويتضمن ذلك قطاع الدفاع".

ثم استطرد قائلا ""لكننا لن نساعد أيا من الطرفين المتورطين في هذه الحرب لأننا نعتقد أن الحرب يجب أن تتوقف".

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلبنا بالتعليق.