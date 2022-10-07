الأمم المتحدة تعلن استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية عالمياً في سبتمبر

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن أسعار المواد الغذائية العالمية استمرت في الانخفاض في أيلول/سبتمبر للشهر السادس على التوالي مدفوعة بتراجع كبير في أسعار الزيوت النباتية الأمر الذي عوض عن الارتفاع الطفيف في أسعار الحبوب.

وتراجع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يتتبع تقلب الأسعار الدولية لسلسلة من السلع الأساسية، مرة جديدة منذ أن سجل مستوى قياسيا في آذار/مارس بعد اجتياح روسيا لأوكرانيا. وانخفض بشكل معتدل في ايلول/سبتمبر بنسبة 1,1% مقارنة بشهر آب/أغسطس.

وحدد بـ136,3 نقطة وبالتالي يبقى عند مستوى مرتفع "أعلى بـ5,5% من قيمته قبل عام" بحسب المنظمة.

وانخفض مؤشر فاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6,6% خلال شهر واحد "ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شباط/فبراير 2021". وقالت المنظمة "الأسعار العالمية لزيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس واللفت تراجعت كلها" بفضل وجود مخزون وفير من زيت النخيل وزيادة موسمية في الإنتاج في جنوب شرق آسيا.

أما مؤشر فاو لأسعار الحبوب فارتفع بشكل طفيف بنسبة 1,5% مقارنة مع آب/أغسطس.

وارتفعت الأسعار العالمية للقمح بنسبة 2,2% في ظل المخاوف المرتبطة بالجفاف في الولايات المتحدة والأرجنتين والشكوك حول التمديد للممر البحري الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا بعد شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

قامت المنظمة مرة أخرى بخفض توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2022. ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 1,7% مقارنة بعام 2021 بسبب الأحوال الجوية غير المواتية لا سيما في الولايات المتحدة.

كما حذرت الفاو الجمعة من أن "45 دولة بينها 33 في إفريقيا وتسعة في آسيا واثنتان في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي وواحدة في أوروبا تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية".

حذرت الأمم المتحدة في تقرير نُشر في أيلول/سبتمبر من أن ما يقارب مليون شخص في العالم مهددون بمجاعة كارثية وخطر الموت في الأشهر المقبلة في غياب مساعدات إنسانية، وهو رقم قياسي يعود إلى الجفاف المدمر في القرن االافريقي.

وتتوقع المنظمة أيضا تباطؤا في تجارة الحبوب العالمية، بانخفاض نسبته 2,4% لحملة 2022/2023 مقارنة بالحملة السابقة، نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا.