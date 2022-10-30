بايدن يصف قرار روسيا تعليق مشاركتها باتفاق الحبوب "بالشنيع"

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا بأنه "أمر شنيع"، فيما دعا الاتحاد الأوروبي روسيا للتراجع عن قرارها.

وقال بايدن للصحفيين، إن تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية يعد "أمرا شنيعا"، حسبما ذكر موقع "بارونز" الأمريكي.

واعتبر الرئيس الأمريكي أنه "لا يوجد سبب لفعل ذلك".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا، على خلفية استهداف أسطولها في البحر الأسود، وطلبت اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل لمناقشة الأمر، وفق وكالة أسوشييتد برس.

من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي روسيا للتراجع عن قرارها بتعليق العمل باتفاق الحبوب مع أوكرانيا.

وجاء في منشور لمنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ القرار الروسي يهدد أهم طرق تصدير الحبوب والأسمدة في العالم.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.