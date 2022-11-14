إدانات واسعة لتفجير إسطنبول وبرقيات تعزية وتضامن عربية ودولية لتركيا

أدانت دول عربية وغربية ومنظمات دولية وإسلامية، التفجير الذي وقع في شارع استقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول الأحد وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين، مقدمة تعازيها لتركيا قيادة وحكومة وشعباً.

إدانات وتضامن عربي واسع

وأدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان، بـ"أشد العبارات التفجير الإرهابي"، مؤكدة "وقوف بلادها مع تركيا ضد هذا العمل الجبان"، ومقدمة التعازي إلى "ذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي الشقيق".

بدورها، أدانت الخارجية المصرية، في بيان، بـ"أشد العبارات التفجير الإرهابي"، معربة عن "خالص تعازي مصر لذوي الضحايا والشعب التركي الصديق والجمهورية التركية".

من جانبها، أكدت الخارجية القطرية إدانتها للتفجير وتضامنها التام ووقوفها إلى جانب تركيا حكومة وشعبا، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن، مقدمة تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب تركيا.

وقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التعازي في ضحايا الانفجار، في اتصال هاتفي مع الرئيس رجب طيب أردوغان، متمنيًا سموه الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً "وقوف بلاده بجانب تركيا وشعبها الشقيق"، ومجدداً التأكيد على "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب واستهداف المدنيين والأبرياء".

في السياق، أدانت الخارجية الإماراتية، في بيان، بشدة التفجير "الإرهابي"، مقدمة خالص تعازيها لحكومة تركيا وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء.

كما أعربت خارجية الكويت في بيانٍ، عن إدانة واستنكار حادث التفجير، مؤكدة خالص تعازي ومواساة بلادها إلى تركيا قيادةً وحكومةً وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، كما قدمت الكويت تعاز لتركيا في برقيات للرئيس التركي، بعث بها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وفي البحرين، أدانت وزارة الخارجية بشدة التفجير الإرهابي، مقدمة تعازيها لتركيا ومؤكدة "وقوفها مع تركيا في حربها ضد الإرهاب".

كما وصفت الخارجية الأردنية، في بيان إدانة، التفجير بأنه "عمل إرهابي جبان ذهب ضحيته الأبرياء"، مؤكدة تضامن بلادها "المطلق مع الأشقاء في تركيا"، فيما أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بتغريدة على تويتر، عن "إدانته بشدة الهجوم الإرهابي المروع في إسطنبول والتضامن الكامل مع الأشقاء الأتراك".

وفي الجزائر، أدانت وزارة الخارجية في بيان "التفجير الإرهابي"، مقدمة تعازيها لتركيا، ومعربة عن تضامنها التام معها قيادة وحكومة وشعبا.

وعبر تغريدة في حسابه على تويتر، قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة خالص التعازي والمواساة للجمهورية التركية قيادة وشعبا في ضحايا التفجير، متمنيا الشفاء العاجل لكل الجرحى.

بدوره، قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان، تعازيه الحارة للرئيس رجب طيب أردوغان، والشعب التركي وخاصة لأسر ضحايا التفجير، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، فيما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها "تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان"، مؤكدة وقف بلاده إلى جانب تركيا الصديقة في مواجهة الإرهاب".

كما أدانت وزارة الخارجية في كل من لبنان والسودان واليمن "الحادث الإرهابي"، مقدمين التعازي لتركيا، وفق بيانات منفصلة.

وقدم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" تعازيهما للرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي، وسط تأكيد مواساة السودان حكومة وشعبا للشعب التركي ووقوف الخرطوم بجانب تركيا في مواجهة التهديدات الإرهابية، وفق بيانين منفصلين.

من جانبه، تقدم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بتعازيه لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، مندداً بالتفجير الإرهابي ومؤكداً على تضامن بلاده مع تركيا.

كما أدان رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، والنائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، بشدة "الهجوم الإرهابي"، مقدمين تعازيهما لتركيا، وفق بيانين منفصلين.

في السياق، أدانت إيران التفجير الإرهابي، وقال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن بلاده "تدين بشدة أي عمل إرهابي يستهدف أمن تركيا وشعبها"، مضيفاً: "نقف مع الحكومة والشعب الصديق والشقيق في جمهورية تركيا".

إدانات وتعاز من دول غربية

من جهتها، أعربت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية عن إدانتها تفجير إسطنبول مقدمة تعازيها لتركيا في ضحايا التفجير.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان، "قلوبنا مع من أصيبوا وأحر تعازينا لمن فقدوا أحبائهم، نحن نقف جنبا إلى جنب مع حليفنا في الناتو تركيا في مكافحة الإرهاب".

وفي أوروبا، أوضح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفيرلي أن الإرهاب بكافة أشكاله أمر بغيض، وأن لندن متضامنة مع أنقرة ضد هذا العمل الشنيع.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك: "تأتي مشاهد مروعة من إسطنبول، أتقاسم أحزان أولئك الذين تعرضوا للهجوم في شارع للتسوق بإسطنبول".

فيما بعث الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير برقية تعزية إلى نظيره التركي أعرب فيها عن تعازيه في ضحايا التفجير، معرباً عن تضامن بلاده مع تركيا حكومة وشعباً.

كما قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تغريدة على تويتر: "مشاهد التفجير في إسطنبول مروعة، أعزي تركيا في ضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء الهجوم".

بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "نتقاسم آلام الأتراك ونؤكد بأننا نقف إلى جانبهم في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية، في تغريدة على تويتر، عن تضامن باريس مع أنقرة في مكافحة الإرهاب.

فيما قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عبر تويتر، إنه تلقى نبأ التفجير ببالغ الحزن، وأعرب عن تعازيه لذوي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

أما الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، فأعرب عن بالغ تعازيه للشعب التركي عموما ولسكان مدينة إسطنبول، وقال في تغريدة على تويتر: "أتضامن مع ذوي ضحايا التفجير وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

من جانبه، قال وزير الخارجية التشيكي جان ليبافيسكي، إن تفجير إسطنبول بعث في نفسه حزنا شديدا، وأعرب عن بالغ تعازيه لتركيا حكومة وشعبا.

وفي اليونان، قالت الرئيسة اليونانية كاتارينا ساكيلاروبولو، في تغريدة على تويتر: "باسمي وباسم الشعب اليوناني أعزي ذوي ضحايا التفجير وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، كما قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس، في تغريدة على تويتر: "أعرب عن خالص التعازي للرئيس أردوغان وللشعب التركي في ضحايا تفجير إسطنبول. وأؤكد أن اليونان تدين كافة أشكال الإرهاب".

فيما قالت وزارة الخارجية اليونانية، إن القنصلية اليونانية في إسطنبول تتواصل مع السلطات المحلية في المدينة بخصوص حيثيات التفجير، معربة عن إدانتها الشديدة للإرهاب وتعازيها الخالصة للشعب التركي.

أما وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورن، فأعرب في تغريدة، عن تعازيه لتركيا وسكان إسطنبول على وجه الخصوص.

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه تلقى أنباءً مروعة من إسطنبول، وأضاف في تغريدة على تويتر: "أعزي ذوي الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين، نقف إلى جانب الشعب التركي في هذا الوقت العصيب".

وقال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا: "أحزنني حادث العنف الذي وقع في إسطنبول، نتاقسم أحزان الشعب التركي ونعزي ذوي الضحايا".

وكذلك قالت رئيسة المجر كاتالين نوفاك، أعزي ذوي ضحايا التفجير الدموي الذي وقع في إسطنبول، وكذلك عامة الشعب التركي وأتمنى الشفاء للمصابين".

أما رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون فقال: "شعرت بحزن عميق لوقوع تفجير وسط إسطنبول اليوم. أعزي الشعب التركي وأؤكد وقوفنا إلى جانبهم في مكافحة الإرهاب".



دول إفريقية تقدم التعازي



في سياق متصل، تلقت تركيا رسائل من قادة عدة دول إفريقية للتعزية في ضحايا تفجير اسطنبول.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، ندد ماكي سال، رئيس السنغال والرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، بالتفجير الإرهابي، معرباً عن تعازيه للشعب التركي ورئيسه رجب طيب أردوغان، في ضحايا الحادثة.

بدوره، وصف رئيس نيجيريا محمد بخاري، التفجير الإرهابي بـ "الدنيء"، مندداً به ومعزياً تركيا حكومة وشعباً في ضحاياه.



منظمات وسفارات تدين الهجوم وتعزي تركيا

وفي سياق متصل، أدانت أكثر من منظمة وحركة عربية وإسلامية وخليجية الهجوم مقدمة تعازيها لتركيا.

وعبرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان، عن إدانتها للتفجير الإرهابي، معربة عن تعازيها لتركيا وتضامنها معها.

كما أكد مجلس التعاون الخليجي في بيان إدانة للتفجير موقف دول مجلس التعاون (السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت) الثابت ضد العنف والإرهاب والتطرف، مقدما التعازي لتركيا.

فيما أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وحركة "حماس" الفلسطينية، وجماعة الإخوان المسلمين ورابطة الإعلاميين المصريين بالخارج، عن إدانتهم للتفجير، معربين عن تعازيهم لتركيا وتضامنهم الكامل معها، وفق بيانات منفصلة.

إلى ذلك، أدانت سفارات وقنصليات عدة دول أجنبية في تركيا، التفجير في إسطنبول

وقال السفير الأذربيجاني لدى أنقرة رشاد محمدوف في تغريدة على تويتر: "أعرب عن حزني الشديد لسقوط ضحايا في التفجير الغادر الذي وقع في إسطنبول وأتقدم بالعزاء لذوي الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

من جانبه قال السفير الأمريكي في تركيا جيف فلاكي عن حزنه لسقوط ضحايا في تفجير شارع الاستقلال معربا عن تضامنه مع ذوي الضحايا والمصابين.

بدوره قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا السفير نيكولاس ماير لاندروت، إن الاتحاد يتابع عن كثب التفجير، معربا عن حزنه الشديد لسقوط ضحايا من المدنيين.

أما السفير الأوكراني في أنقرة فاسيل بودنار فقال في تغريدة باللغة التركية: "تلقيت نبأ التفجير ببالغ الحزن، أترحم على أرواح الضحايا وأتمنى الشفاء للمصابين وأعزي الشعب التركي الصديق".

من جانبها أعربت السفارة الباكستانية عن حزنها جراء سقوط ضحايا في التفجير، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وكذلك أعربت السفارة الفرنسية لدى أنقرة عن حزنها لسقوط قتلى ومصابين في التفجير، وعن تعازيها لتركيا حكومة وشعبا.

كما أعربت سفارات الدنمارك والسويد وفنلندا وكوسوفو عن تعازيها في ضحايا تفجير شارع الاستقلال.