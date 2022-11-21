أدانت مجموعة السبع "G7"، الأحد، بـ "أشد العبارات" إطلاق كوريا الشمالية مؤخراً صاروخاً باليستياً عابرا للقارات نحو بحر اليابان.

وطالب وزراء خارجية دول المجموعة، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، المجتمع الدولي بـ "رد حازم وموحد" ضد بيونغ يانغ على خلفية إطلاقها الصواريخ الباليستية.

وجاء في البيان: "نحن، وزراء خارجية دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي ندين بأشد العبارات الإطلاق الوقح لكوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022".

واعتبر البيان أن "إطلاق هذا الصاروخ هو انتهاك صارخ آخر من كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وتابع أن "هذا العمل المتهور إلى جانب الأدلة على الأنشطة النووية الجارية تؤكد عزم كوريا الشمالية على تطوير وتنويع أسلحتها النووية وقدراتها الصاروخية، ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة".

والجمعة، أعلن مسؤولون يابانيون أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط في البحر على بعد 200 كيلومتر فقط من اليابان، مضيفين أن هذا الصاروخ لديه القدرة على الوصول إلى البر الرئيسي في الولايات المتحدة.