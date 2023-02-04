مايكروسوفت تتهم قراصنة إيرانيون بالمسؤولية عن هجوم إلكتروني على صحيفة شارلي إيبدو

اتهمت شركة مايكروسوفت مجموعة مرتبطة بإيران بالمسؤولية عن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة، تم تنفيذه بعد نشرها رسوما كاريكاتورية اعتُبرت مهينة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

يُقدم هؤلاء المتسللون الإلكترونيون أنفسهم باسم "الأرواح المقدسة" لكن من يقف وراءهم هي شركة الأمن السيبراني الإيرانية "إمينيت باسارغاد" التي تُسميها مايكروسوفت "نيبتونيوم"، وفق ما كتب كلينت واتس، أحد مسؤولي الشركة الأميركية في منشور على مدونة.

في أوائل كانون الثاني/يناير، أعلنت مجموعة "الأرواح المقدسة" أنها حصلت على البيانات الشخصية لأكثر من 200 ألف من مشتركي "شارلي إيبدو" وعملائها، ونشرت عينة منها.

وعرضت المجموعة بيع تلك المعلومات مقابل 20 بيتكوين، أي حوالى 340 ألف دولار في ذلك الوقت، وفقًا لمايكروسوفت.

وقالت مايكروسوفت "أيًا يكُن الرأي في الخيارات التحريرية لصحيفة شارلي إيبدو، فإن نشر البيانات الشخصية لعشرات الآلاف من عملائها يُشكل تهديدًا خطيرًا".

وتنشر الصحيفة رسومًا كاريكاتورية مثيرة للجدل حول شخصيات مقدسة أو زعماء كان آخرها لخامنئي، أعلى شخصية سياسية ودينية في إيران، في إطار مسابقة أقامتها دعمًا للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني على أثر توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.