25 مليون دولار خصصتها الأمم المتحدة لضحايا زلزال تركيا وسوريا

أعلنت الأمم المتحدة تخصيص منحة عاجلة بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز الاستجابة الإنسانية الطارئة للزلازل التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

جاء ذلك في بيان، الثلاثاء، لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس.

وأوضح البيان أن "التمويل المقدم من صندوق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة سيساعد في توفير المساعدات العاجلة المنقذة للحياة في المنطقة".

وقال غريفيثس إن الأمم المتحدة من خلال هذه المساعدات "تريد أن تقول لسكان المنطقة الذين يتعاملون مع العواقب المدمرة لهذه المأساة، إنهم ليسوا وحدهم"، وفق البيان.

وأضاف: "مجتمع العمل الإنساني سيدعمهم في كل خطوة على الطريق للخروج من هذه الأزمة".

وأنشئ الصندوق عام 2005، لتمكين العاملين في مجال الإغاثة من توفير المساعدات المنقذة للحياة بشكل عاجل في أماكن الأزمات.