منظمة الهجرة الدولية ترسل مساعدات إنسانية إلى تركيا وسوريا

أرسلت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة "IOM" في كينيا، مساعدات إنسانية إلى تركيا وسوريا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير/ شباط الجاري.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة في كينيا الخميس، أن ثلاث طائرات شحن أعدتها المنظمة الدولية للهجرة محملة بـ280 طناً من المساعدات الإنسانية غادرت مطار جومو كينياتا الدولي "نيروبي" إلى تركيا.

وأضاف أن المساعدات الإغاثية تشمل خياماً وبطانيات وأقمشة، مشيراً إلى مواصلة 1200 شخص من المنظمة الدولية العمل في المناطق المتضررة.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص بجانب دمار ضخم.

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع حصيلة وفيات الزلزالين في تركيا إلى 43.556 شخصاً.