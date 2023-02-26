أوكرانيا: روسيا نفذت 19 هجمة جوية على أراضينا السبت

قالت رئاسة هيئة الأركان العامة الأوكرانية،إن أراضي البلاد تعرضت السبت لـ 14 صاروخاً و19 هجوماً جوياً روسيا.

وذكرت الأركان الأوكرانية، في بيان الأحد، أن الجيش الروسي كثف حملاته العسكرية السبت على جبهات كوبيانسك، وليمان، وباخموت شرقي البلاد.

وأكد البيان أن الجيش الأوكراني صد 71 هجمة روسية على تلك الجبهات السبت، مع إسقاط 3 طائرات بدون طيار روسية.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية، والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".