على هامش اجتماع مجموعة العشرين.. بلينكن ولافروف يتجاذبان أطراف الحديث

في أول لقاء رفيع المستوى منذ شهور بين البلدين، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى نظيره الروسي سيرغي لافروف لبرهة وجيزة اليوم الخميس في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

وقال مسؤولون أمريكيون إن بلينكن ولافروف تجاذبا أطراف الحديث لما يقرب من 10 دقائق على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في نيودلهي.

يأتي اللقاء القصير فيما تشهد العلاقات بين واشنطن وموسكو تدهورا، وتتصاعد التوترات حول حرب روسيا على أوكرانيا.

وذكر مسؤول أمريكي بارز أن بلينكن انتهز الفرصة لتوضيح ثلاث نقاط للافروف: أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا في الصراع مهما استغرق إنهاء الحرب، وأن على روسيا التراجع عن قرارها تعليق انسحابها من معاهدة ستارت النووية الجديدة وأن على موسكو الإفراج عن الأمريكي بول ويلان المحتجز.

ورفض المسؤول، الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشته محادثة خاصة ، وصف رد لافروف، لكنه قال إن بلينكن كان لديه انطباع بأنه لن يكون هناك أي تغيير في موقف روسيا على المدى القريب.