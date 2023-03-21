بوتين يرحب برغبة الرئيس الصيني التوسط لحل النزاع في أوكرانيا

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخطة ضيفه الزعيم الصيني للسلام في أوكرانيا وأبدى "انفتاحا" على مناقشتها.

جاء ذلك خلال لقائه الاثنين نظيره الصيني شي جينبينغ الذي أشاد بـ"العلاقات الوثيقة" بين البلدين في مستهل اجتماع طال انتظاره في موسكو.

وتأتي زيارة الدولة التي بدأها شي إلى روسيا الإثنين وتستمر ثلاثة أيام، بعد أكثر من عام بقليل من إطلاق الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي تسبب باضطرابات جيوسياسية واقتصادية.

رغم علاقاتها المتميزة مع موسكو في خضم التوتر مع الغرب، عرضت بكين التي تعتبر أن نفوذها الدبلوماسي يضاهي ثقلها الاقتصادي، وساطة واقترحت الشهر الماضي مبادرة لتسوية النزاع.

وقال بوتين خلال الاجتماع الذي بثّ التلفزيون الروسي بدايته "نحن منفتحون دائما على عملية تفاوض. سنناقش بلا شكّ كل هذه القضايا بما في ذلك مبادراتكم التي نتعامل معها باحترام".

وأشاد شي بـ"العلاقات الوثيقة" بين بكين وموسكو في إطار "تعاون استراتيجي شامل".

بالنسبة لبوتين، تمثل زيارة شي دعما في ظل عزلته المتزايدة عن الغرب وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه الأسبوع الماضي بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".

وقال الكرملين إن الاجتماع "غير الرسمي" سيعقبه عشاء قبل إجراء محادثات أكثر رسمية الثلاثاء وتوقيع اتفاقيات منتظرة لتعميق التعاون الروسي-الصيني.

- "زيارة سلام"

تتحصن الصين بدورها في تسهيل استئناف العلاقات الدبلوماسية مؤخرا بين السعودية وإيران، لتطرح نفسها في موقع الوسيط في النزاع في أوكرانيا داعية إلى مفاوضات سلام بين موسكو وكييف. لكن الغربيين يشكون في قدرتها على وقف الحرب.

ومع ذلك، قالت لندن الاثنين إنها "تأمل" أن يضغط شي على بوتين "لوضع حد للفظائع" في أوكرانيا.

وتتهم الولايات المتحدة الصين بالتفكير في إمداد روسيا بالأسلحة، وهو ما تنفيه بكين بشدة.

أما كييف التي رحبت بخطة السلام الصينية، فحضّت شي الاثنين على "استخدام نفوذه على موسكو لإنهاء حرب العدوان".

وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن شي جينبينغ قد يجري كذلك محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد عودته إلى الصين.

وفي خطوة لإظهار دعمه لكييف، أعلن الاتحاد الأوروبي تزامنا مع زيارة شي الاثنين تخصيص ملياري يورو لشراء وتسليم ذخائر مدفعية إلى أوكرانيا.

تهدف القمة أيضا إلى إظهار التفاهم بين روسيا والصين في وقت تشهد الدولتان توترات قوية مع الغرب، رغم أن ميزان العلاقات يميل إلى بكين.

وفي مقال نشرته صحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية، وصف الرئيس الصيني الزيارة بأنها "زيارة صداقة وتعاون وسلام".

وأكد بوتين لشي الاثنين أن "لدينا الكثير من المهام والأهداف المشتركة".

وفي مقال نشره في صحيفة صينية الاثنين، أثنى بوتين على "عزم الصين على لعب دور بناء في تسوية" النزاع معتبرا أن "العلاقات الروسية الصينية بلغت ذروتها التاريخية".

- اعتماد اقتصادي

يمكن لبوتين الاعتماد مرة أخرى على الصين في ظل عزلته في أوروبا وصدور مذكرة توقيفه بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

في هذا السياق، دعت وزارة الخارجية الصينية الاثنين المحكمة الجنائية الدولية إلى تجنب أي "تسييس" واحترام حصانة رؤساء الدول.

وردت موسكو من جانبها بإعلانها الاثنين عن فتح تحقيق جنائي بحق عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

إلى جانب الدعم الدبلوماسي، أعادت روسيا توجيه اقتصادها بشكل كبير نحو الصين في مواجهة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، لذلك تكتسي زيارة شي أهمية اقتصادية أيضا.

زادت روسيا بشكل ملحوظ من صادرات المحروقات إلى آسيا وخصوصا الصين للتعويض عن الحظر الأوروبي، ويجعلها ذلك تعتمد بشكل متزايد على بكين، وفق محللين.