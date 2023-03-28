الرئيس الإسرائيلي يدعو لحوار بين الأحزاب حول "إصلاح القضاء"

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن الرئيس إسحاق هرتصوغ سيستضيف قريباً حواراً بين الأحزاب الممثلة بالكنيست حول قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.

وقالت هيئة البث إن "الأحزاب في الكنيست (البرلمان) تستعد للحوار (حول التعديلات) في ديوان رئيس الدولة" دون أن تحدد موعدا لإطلاقه.

وأكدت مصادر في ديوان رئيس الدولة أنه سيتم توجيه الدعوة لجميع الكتل البرلمانية لتكون جزءاً من الحوار، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

ولفتت الهيئة إلى أن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" برئاسة النائب أيمن عودة و"القائمة العربية للتغيير" برئاسة أحمد الطيبي قالت إنهم لم يتلقوا حتى صباح الثلاثاء، دعوة من هرتصوغ للمشاركة في الحوار المرتقب.

وأشارت الهيئة إلى أن حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد و"المعسكر الرسمي" برئاسة بيني غانتس عيّنا ممثليهم للحوار، دون أن تسميهم.

كما نقلت عن زعيمة حزب "العمل" المعارض ميراف ميخائيلي أنها تريد إلغاء تشريع التعديلات القضائية مثار الجدل "كليا وليس تجميده".

والاثنين، أعلن هرتصوغ في بيان، استضافته لحوار بين الأحزب، عقب قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق إقرار قوانين "الإصلاح القضائي" لإفساح المجال أمام حوار مع المعارضة.

ومنذ قرابة 12 أسبوعاً، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها، وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.